- Emre Belözoğlu : "Oyununun karşılığı olan finale kalamadık"

İSTANBUL - Mke Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ortaya koydukları oyunun karşılığının final olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup ederek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "İki ayaklı yarı final maçları sonunda Ankaragücü oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımın gösterdiklerimi yaptıklarında 2-0, 3-0'a gelecek maçı kaybetti. Takımım ve kulübüm adına üzgünüm. Ligde kalarak yakışır bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bazen istediğiniz kadar mücadele edin nasipte olmayınca hayat gibi bazen adaleti yok. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Finali hak eden taraftık"

Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ortaya koydukları oyunla finali hak ettiklerini dile getirerek, "Kolay değil dibi yaşayıp oyunun hakkını almayıp, oyunculara bunu anlatmak. Yorucu bir sezon oldu. Sezonun mutlu bitmesini diliyorum. Benim için yorucu bir sezon oldu. Oyuncuları sürekli ayağa kaldırmaya çalışmak kolay değil. Oyunun karşılığını skor olarak alamıyorlar. İçeride mutlu bir oyuncu grubunun olduğunu düşünüyorum. Futbol böyle bir oyun. Geldiğinde skor almak gerekiyor. Bir hata yaparsın, onu değerlendirirler. Oyuncularım gayret ettiler. Finali hak eden taraftık. Bizim bu cümlelerimizden camiamız yorulmuş olabilir. İçimden geldiği şekilde konuşmaya çalışıyorum. 4 puan rahat bir durum değil. Hatay maçına konsantre olacağız. Kolay maçlar beklemiyor" şeklinde konuştu.

"Bir mağlubiyeti oyuncunun üzerine yüklemem"

Tolga Ciğerci'nin hatası sonrası gol yemelerine rağmen mağlubiyeti futbolcusuna bağlamadığını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Ben detaylı analizleri size çok yapmadım. Beşiktaş'a 4 maçta da bekler üzerinden oyun kurduk. Hiçbir zaman merkezden denemedik. Beşiktaş'ın merkezi çok güçlü. Üç tane dinamik oyuncusu var. 4-2-4 baskısını bekler üzerinden savunma arkasına bakarak kenar oyuncusunun savunma arkasına koşularıyla kırmak istiyoruz. Merkeze oynama doğaçlama olabiliyor. Bu sorumluluk da benim sorumluluğum. Merkeze oynamamayı gösteriyorsam, oyuncum yine oynuyorsa bu yine benim hatam. Hiçbir zaman bir mağlubiyeti oyuncunun üzerine yüklemem. Hata yapıyorsa bu benim hatam, ekibimin hatası" cümlelerine yer verdi.

"Canları sağ olsun demeyeceğim"

Bir basın mensubunun, siyah-beyazlı tribünlerden kendisi ve Atakan Çankaya aleyhinde tezahüratlar yapılmasıyla alakalı sorulan bir soruyu Emre Belözoğlu, "Benim sözlerimin değeri var yok bilmiyorum. Beşiktaş taraftarı evlerine gidince inşallah anneleri sağdır, ellerini öpebilirler. Daha önce de yaptılar. Canları sağ olsun dememi bekliyor, bunu söyleyemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Ben bu ülke için 100'den fazla A Mili Takım forması giydim. 'Canları sağ olsun demeyeceğim' ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler. Önümüzdeki hafta tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Futbolun içinde doğal şeyler olarak algılamaya gerek yok. Böyle bir şeyle karşılaşmak alıştığım bir durum ancak canları sağ olsun demeyeceğim" diye cevaplandırdı.

Teknik Direktör Belözoğlu, Süper Lig'de minimum 42 puanın kendilerini kümede tutabileceğini ancak kalan 9 puanın tamamına talip olduklarını söyledi.