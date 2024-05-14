Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fethiye Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları ve yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve Torunoğulları'na Beşiktaş forması hediye edildi. Heyet, Karaca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları ve yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.
Dernek üyelerini makamında ağırlayan Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dernek Başkanı Torunoğulları, Karaca'ya Beşiktaş forması hediye etti.
Heyet, Karaca ile hatıra fotoğrafı çektirdi.