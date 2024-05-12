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Trendyol Süper Lig: Alanyaspor 0 - Beşiktaş 0 (İlk yarı)

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı.

- Trendyol Süper Lig : Alanyaspor: 0 - Beşiktaş : 0 (İlk yarı)

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dışarı gitti.

28. dakikada Ui-Jo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert, topu kornere çeldi.

38. dakikada sağ kanattan Oğuz'un pasında Ui-Jo'nun gelişine yerden sert şutunda top dışarı çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Narinç

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Yılmaz, Carlos Eduardo, Augusto, Ui-Jo

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Efecan Karaca, Ahmed Hassan, Novais, Janvier, Sisto, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha, Masuaku, Salih Uçan, Fernandes, Onur Bulut, Muçi, Cenk Tosun, Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Worrall, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Azad Demir, Mustafa Hekimoğlu, Abdülmecid Dönmez, Umut Meraş, Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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