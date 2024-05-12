Corendon Alanyaspor Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahmed Hassan ve Muleka'nın attığı gollerle skor eşitlendi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Yılmaz'ın çaprazdan şutunda kaleci Mert topu dışarı çeldi.
61. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada Efecan Karacan'ın ceza sahası içinde pasında Ahmed Hassan topukla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Narinç
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Janvier dk. 73), Aliti, Balkovec, Richard (Novais dk. 87), Fer (Lima dk. 73), Oğuz Yılmaz, Carlos Eduardo (Ahmed Hassan dk. 64), Augusto, Ui-Jo (Efecan Karaca dk. 64)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Sisto, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha, Masuaku, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 74), Fernandes (Fahri Kerem Ay dk. 86), Onur Bulut (Azad Demir dk. 85), Muçi, Cenk Tosun (Mustafa Hekimoğlu dk. 85), Muleka (Emrecan Terzi dk. 64)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Worrall, Abdülmecid Dönmez, Umut Meraş
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Ahmed Hassan (dk. 79) (Alanyaspor), Muleka (dk. 61) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ahmed Hassan (Alanyaspor), Fernandes, Muçi, Fahri Kerem Ay (Beşiktaş) - ANTALYA