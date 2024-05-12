Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahmed Hassan ve Muleka'nın attığı gollerle skor eşitlendi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Yılmaz'ın çaprazdan şutunda kaleci Mert topu dışarı çeldi.

61. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında Muleka kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada Efecan Karacan'ın ceza sahası içinde pasında Ahmed Hassan topukla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Narinç

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Janvier dk. 73), Aliti, Balkovec, Richard (Novais dk. 87), Fer (Lima dk. 73), Oğuz Yılmaz, Carlos Eduardo (Ahmed Hassan dk. 64), Augusto, Ui-Jo (Efecan Karaca dk. 64)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Sisto, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha, Masuaku, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 74), Fernandes (Fahri Kerem Ay dk. 86), Onur Bulut (Azad Demir dk. 85), Muçi, Cenk Tosun (Mustafa Hekimoğlu dk. 85), Muleka (Emrecan Terzi dk. 64)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Worrall, Abdülmecid Dönmez, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Ahmed Hassan (dk. 79) (Alanyaspor), Muleka (dk. 61) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ahmed Hassan (Alanyaspor), Fernandes, Muçi, Fahri Kerem Ay (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Ahmed Hassan Beşiktaş Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

 Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı

Kenan Sofuoğlu'ndan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: 'Vekillik yaparım' demek hayatımın en büyük hatasıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title