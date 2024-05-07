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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, MKE Ankaragücü maçında 2 değişiklik yaptı

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak MKE Ankaragücü karşısına çıktı. İşte Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü mücadelesi 11'i...

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Süper Lig'de oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar, golsüz beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşına Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor müsabakasına göre 2 değişiklikle çıktı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe, Serkan Emrecan Terzi'nin yerine Arthur Masuaku; Jackson Muleka'nın yerine ise Al-Musrati'ye 11'de görev verdi.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü mücadelesi 11'i şöyle:

"Mert Günok - Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Al-Musrati, Rachid Ghezzal, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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