Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek galibiyet elde etti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de konuk ettiği Mke Ankaragücü'nü 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktörü Özhan Pulat, bugün yaptıkları değişikliklerin yanı sıra oyuncuların özverisi ve mücadelesi kendilerine galibiyet getirdiğini söyledi.

Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından hemen MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladıklarını kaydetti.

Rakiplerini analiz ettiklerini dile getiren Pulat, "Oyuncularımıza şunu söyledik; 'Evet ön tarafta çok güçlü bir Ankaragücü var, çok coşkulu ama biz doğru savunmayı yaparsak ve inanırsak bu maç bize hiç uzak değil' dedik. Oyuncular, bizim oyundan hiç kopmadığımız ve inancımızı gördü. Değişikliklerimizle oyuna hep hareket getirmeye çalıştık. Çok şükür bugün hem yaptığımız değişiklikler hem oyuncuların mükemmel özverisi ve mücadelesi bize bu galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.

Pulat, futbolcularından Dele-Bashiru'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonun gol olması durumunda maçın farklı bir şekilde bitebileceğine dikkati çekti.

Rakibe top verdiklerini ancak ceza sahası içi aksiyonlarında çok daha etkin olduklarını vurgulayan Pulat, "Tam anlamıyla oyuncular bizim ne oynamak istediğimizi görüp ona göre oynadılar. Oyuncularımızın emeklerine sağlık. Tüm Hatay halkına armağan olsun." diye konuştu.

"Hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili soru üzerine Pulat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu noktadan sonra artık Hatayspor hiçbir rakibin kim olduğuna bakmaksızın iyi konsantre olmak zorunda. Beşiktaş, şu dönemde talihsiz ve zor bir rakip bizim için ama artık hiçbir hesabı yapacak durumumuz yok. Çünkü bakıyorsunuz geçen hafta VAR hakemi bütün takımlara yabancı gelirken bize yerli VAR hakemi. Bize verilmeyen çok net bir penaltı. Yayıncı kuruluşta dahi Hatayspor'un hakkının nasıl yendiği söyleniyor. Biz sadece Beşiktaş'la mücadele etsek sanırım minimuma indirmiş oluruz problemleri. Hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Terimizin son damlasına kadar kalmak için elimizden geleni yapacağız."