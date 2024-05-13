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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cihan Çanak ile Görüşme Yaptı

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen Cihan Çanak'ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ın listesinde yer alan genç futbolcu için fikir alışverişinde bulunuldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege'de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak'ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika'da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı. Süper Lig'den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Başkan Arat ile Cihan Çanak'ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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