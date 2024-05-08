Üye Girişi
Haberler

Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Ankaragücü maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon için ismi Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Angel Di Maria hakkında da konuşan Uçar, Arjantinli yıldızın transfer listelerinde olmadığını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, MKE Ankaragücü maçından sonra çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"DI MARIA LİSTEMİZDE YOK"

Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular." diye konuştu.

Gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Uçar, "Bugünkü maç çok önemliydi. Bu maçtan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Listemizde birçok isim var, hocamız da henüz belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferleriyle ilgili çalışmalara devam edilecek." ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZIN HER ŞEHRİNDE OYNARIZ"

Finale çıktıları için mutlu olduklarını aktaran Uçar, "Her koltuğu doldurarak maç boyunca destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Maç öncesi yaptığımız çağırıyı ciddiye aldılar. Beşiktaşlının kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Önce taraftara sonra emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Muçi devre arası yapılan bir transferdi, adaptasyonu uzun sürmedi. Bugün solda başladı ortada devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz, kendisinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, kupa finalinin oynanacağı şehir ile ilgili olarak ise "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Angel Di Maria Feyyaz Uçar Ankaragücü Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi?
500

Yorumlar (6)

Sinan Bulduk:

Şaka mısınız ? Gelirse GS’ye gelir zaten, tiner koklamaya değil..

11
31
yanıtYanıtla
Bos Hesap:

ABD'deki ağa babanıza el öpmeye goturursunuz ozaman nafsim

yanıt2
yanıt0
Veysel null:

jk kim di Maria kim lan güldürmeyin bizi. transfer listelerinde elbette olmaz çünkü boylarını aşan bir transfer bu. hahaha

11
21
yanıtYanıtla
sinan gürsoy:

Bunu duyan Di Maria??????

10
7
yanıtYanıtla
Sahin Sahin :

Emekli olan Futbolculari neden alirsiniz? Anlamak mümkün deyil

3
2
yanıtYanıtla
Seko:

Olsa bile gelmez....parasını neyle ödeyecekler

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title