Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 17.40'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL