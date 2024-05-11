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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni tüzüğün kabul edilmesinden memnun

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün yeni tüzüğünün kabul edilmesi dolayısıyla memnun olduğunu vurgulayarak, 'Bu kongrede Beşiktaş'ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu' dedi. Beşiktaş'ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün yeni tüzüğünün kabul edilmesi dolayısıyla memnun olduğunu vurgulayarak, "Bu kongrede Beşiktaş'ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu" dedi.

Beşiktaş'ta kulübün yeni tüzüğün genel kurula sunulması ve oylanmasıyla ilgili Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Siyah-beyazlıların yeni tüzüğü, kongre üyelerinin oylaması sonrası oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda kapanış konuşmasını yapan Başkan Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

"Ne demiştik başlarken, yağmur yağmasa gök kuşağını göremezdik. Güneş açmaya başladı. Bugün burada yağmur altında bekleyen binin üzerinde Beşiktaşlı, kulübün geleceğini inşa etti. Kalıpları yok etti. Bundan itibaren 18 yaşını doldurmuş her üniversiteli gencimiz kulübü üye olacak ve biz bunun ödemesini taksitlendireceğiz. Bu tüzükle gurur duyun. Kadınlarımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gençlerimiz gurur duysun. Bu kongrede Beşiktaş'ı farklı yerlere götüreceğimiz belli oldu. Bu tüzüğün hazırlanması ve sunulmasında emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz burayı büyüklerimizden emanet aldık. Bugün sizlerin sayenizde onaylandı ve gençlerimize bu mirası bırakıyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Arat Beşiktaş Tüpraş Spor Haberler

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