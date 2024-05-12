Alanyaspor ile Beşiktaş Arasındaki Süper Lig Maçı Golsüz Beraberlikle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direkten dışarı gitti.
28. dakikada Ui-Jo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert, topu kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanattan Oğuz'un pasında Ui-Jo'nun gelişine yerden sert şutunda top dışarı çıktı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Furkan Ürün, Volkan Narinç
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Yılmaz, Carlos Eduardo, Augusto, Ui-Jo
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Efecan Karaca, Ahmed Hassan, Novais, Janvier, Sisto, Anderson, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha, Masuaku, Salih Uçan, Fernandes, Onur Bulut, Muçi, Cenk Tosun, Muleka
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emrecan Uzunhan, Worrall, Demir Ege Tıknaz, Fahri Kerem Ay, Azad Demir, Mustafa Hekimoğlu, Abdülmecid Dönmez, Umut Meraş, Emrecan Terzi
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe - ANTALYA