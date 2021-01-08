Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama

Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklamaCevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de futbol oynayacağını söylemiştiMesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor.

Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama

Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de futbol oynayacağını söylemişti

Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan amcası Cevdet Özil, yeğenin Türkiye'de futbol hayatına devam etmesinin kendisini ve hemşehrilerini mutlu edeceğini söyledi.

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki haberler memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberler i ilgiyle takip etmeye başladı. Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil'in futbol hayatını Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.AMCA ÖZİL: BİR GÜN FENERBAHÇE'DE YA DA TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİİlçeye bağlı Hışıroğlu köyüne yaşayan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Cevdet Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi: "Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken. Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiyemizde. Kendisine başarılar dilerim. Bende mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor."ÇETİN BOZKURT: YILLAR ÖNCE FENEBAHÇE FORMASI İMZALARKEN 'İŞTE BU' DEMİŞDevrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da ilçe şehir stadyumunun bulunduğu 'Mesut Özil Caddesi' önünde açıklamalarda bulundu. Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve transfer nedeniyle çifte mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Devrekli olduğunu hiçbir zaman unutmayan, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu. Yıllar önce Devrek'e geldiğinde Fenerbahçe forması imzalatmıştım. Bana 'işte bu' demişti. Kendisi Devrekli olmanın gururunu yaşıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.AYDIN COZUR: EMİNİM FENERBAHÇE'DE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAK

Vatandaşlardan Aydın Cozur, Mesut Özil'in Devrek'in önemli bir değeri olduğunu dile getirdi. Özil'in dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu anlatan Cozur, "Eminim Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak. Biz gururluyuz. Türkiye'nin her tarafı güzel. Zonguldak çocuğu olması önemli değil. Önemli olan Türkiye'den böyle insanların yetişmesi. Türkiye'nin gururudur Mesut Özil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı