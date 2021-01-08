Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama

08.01.2021 13:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:24
Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama

Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklamaCevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de futbol oynayacağını söylemiştiMesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor.

Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama

Cevdet Özil: Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de futbol oynayacağını söylemişti

Mesut Özil'in Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hemşehrileri, Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri ilgiyle takip ediyor. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan amcası Cevdet Özil, yeğenin Türkiye'de futbol hayatına devam etmesinin kendisini ve hemşehrilerini mutlu edeceğini söyledi.

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı yönündeki haberler memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Özil'in hemşehrileri, transfer konusunda çıkan haberleri ilgiyle takip etmeye başladı. Transfer konusunda Fenebahçe'den ve Özil kanadından henüz resmi bir açıklamada gelmese de, Devrekli hemşehrileri Mesut Özil'in futbol hayatını Türkiye'de ve Fenerbahçe'de devam ettirecek olmasından mutlu olduklarını söyledi.AMCA ÖZİL: BİR GÜN FENERBAHÇE'DE YA DA TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİİlçeye bağlı Hışıroğlu köyüne yaşayan Mesut Özil'in amcası Cevdet Özil, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeğeniyle her zaman gurur duyduğunu ifade eden Cevdet Özil, Fenerbahçe'de futbol oynaması durumunda mutluluk duyacağını söyleyerek, şöyle dedi: "Çok gurur verici bir şey. Kendisi Avrupa'da oynarken. Bir gün Fenerbahçe'de ya da Türkiye'de herhangi bir takımda futbol oynayacağını söylemişti. Mesut, Türkiye'de Devrek'te ve köyde sevilen birisi. Tüm Müslüman aleminde sevilen birisi. İnşallah gelir oynar Türkiyemizde. Kendisine başarılar dilerim. Bende mutlu oldum. Devrek halkı Mesut'u çok seviyor. Buraya geldiği zaman herkes güzel karşılıyor. O da Devrek'i, köylüsünü ve halkını çok seviyor."ÇETİN BOZKURT: YILLAR ÖNCE FENEBAHÇE FORMASI İMZALARKEN 'İŞTE BU' DEMİŞDevrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da ilçe şehir stadyumunun bulunduğu 'Mesut Özil Caddesi' önünde açıklamalarda bulundu. Kendisinin de bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve transfer nedeniyle çifte mutluluk duyduğunu ifade eden Bozkurt, "Devrekli olduğunu hiçbir zaman unutmayan, Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmayan ve bununla ilgili bedeller de ödemiş bir hemşehrimiz. Ben de Fenerbahçeliyim. Benim için ayrı bir mutluluk oldu. Yıllar önce Devrek'e geldiğinde Fenerbahçe forması imzalatmıştım. Bana 'işte bu' demişti. Kendisi Devrekli olmanın gururunu yaşıyor. Biz de onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.AYDIN COZUR: EMİNİM FENERBAHÇE'DE GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAK

Vatandaşlardan Aydın Cozur, Mesut Özil'in Devrek'in önemli bir değeri olduğunu dile getirdi. Özil'in dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu anlatan Cozur, "Eminim Fenerbahçe'de güzel başarılara imza atacak. Biz gururluyuz. Türkiye'nin her tarafı güzel. Zonguldak çocuğu olması önemli değil. Önemli olan Türkiye'den böyle insanların yetişmesi. Türkiye'nin gururudur Mesut Özil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'in amcasından DHA'ya özel açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:24:34. #1.14#
title