Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Sorusu, merak edilmekte ve araştırılmakta. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un AEK'ya deplasmanda 3-0 yenildiği maçta skandal bir hataya imza atan Samet Akaydın hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek?

SAMET AKAYDIN FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Yunan takımına kiraladığı Samet Akaydin için Yunanistan devinden karar çıktı. Samet Akaydin'in yeni sezon öncesi Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi. Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı. Buna göre Yunanistan devi, milli stoperin opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylece Samet Akaydin, 2024-25 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek.