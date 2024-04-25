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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız

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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 6 Mayıs'ta Konya'da oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder" dedi.

Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve ligde kalmayı henüz garantileyememiş olan Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

Katıldığı bir canlı yayında taraftarların merak ettiği soruları cevaplayan Korkmaz, "Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıklarını hatırlatarak, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder" dedi.

Korkmaz, Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlandırması için, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. Yüzde 30 artış olacak." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Ömer Korkmaz Fenerbahçe Konyaspor Konya Spor Haberler

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Yorumlar (18)

tanju yenal:

Herkes fenere bileniyor. NE BÜYÜKSÜN SEN FENERBAHÇEM.

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MUHAMET KİNG:

he he çok büyük belli ediyor sahte yıldızlarla büyümek kolay önemli olan gerçek yıldızlarla devam ediyor olmak

yanıt32
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gaddar kerim:

nedense bu intikam'lar hic galatasaray'dan alinmiyor

71
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Hasan:

konyaspor başkanı GS intikamımızı alıcaz diye bir açıklama yapar mı son maçı GS ile sanmam Fenerbahçe nin maçlarını izliyoruz adamlar Şampiyonlar liği finalı oynar gibi oynuyor yerden de kalmaz GS maçında 5 yerler saha kenarında halay çekerler Fener nasıl şampiyon olsun.

41
15
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Bir insan:

Organize işler diyorsun sehrini takimini sat fenere gelince çemkir sebep?

42
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Agackakan:

Bir sen eksiktin, sen de gel tam olalim

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Fatih Demirci:

Tabi, Fenerbahçe konu olunca herkes bir şeylerin peşinde oluyor nedense! Rövansini alacaz de, intikam ne ya

27
7
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Can Bilir:

Bu tür açıklamalar iste Türk futbolunda yöneticilerin ne kadar beceriksiz olduğunun en güzel örneği. Futbolda 7-1 de yensen 17-1 de yensen sonuç 3 puan yazar.. GS yada 3-0 yenilmişsin onada 3 puan kaybetmişsin… Senin son hafta GS maçın var. Belki şampiyonluk son haftaya kalacak … fenerden intikam alacaz deyip niye insanların aklında soru işareti bırakıyorsun ?

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girilmez:

FENERLİ DEĞİLİM DE NEYİN İNTİKAMI SAVAŞ MI VAR

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Yunus Akcan:

Bu Fenerbahçe gerçekten bu takımlara ne yapmış olabilir anlamıyorum. Fenerbahçe sayesinde o gün esnafınız kazanacak tribün gelirleriniz artacak. Ama tuhaf bir şekilde tüm Anadolu takımlarında Fenerbahçeye karşı bi düşmanlık var. Büyüklüğün göstergesi bu başka bir şey değil

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