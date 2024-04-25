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İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla 10. derbisine çıkacak

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 10. derbisine çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 10. derbisine çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbi heyecanı yaşayacak. Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray'la ise 0-0 berabere kaldı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı mücadele etti. İsmail Kartal, Beşiktaş'la oynanan 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan beraberlikle ayrıldı. Kanarya'da, Galatasaray'a karşı da 5 maçta kulübede yer alan Kartal, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'a karşı 10. maç

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştıran Kartal, siyah-beyazlılarla ligde 9 kez oynadı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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