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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor

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Ünlü televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni kulüp satın alma planları ortaya çıktı. Slovenya Ligi ekiplerinden NK Maribor takımı, Ilıcalı'nın yeni hedefi oldu. Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı yeni kulüp ortaya çıktı.

"AVRUPA'DA MÜCADELE EDEBİLİRİZ"

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, ''Temel olarak Avrupa kupalarında yer alabilecek bir takıma sahip olmak istiyoruz. Tabii ki bu kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımımız olursa Avrupa'da mücadele edebiliriz. Bu büyük bir avantaj olacaktır. Slovenya'ya odaklandık ama hiçbir şeyi garanti edemem" demişti.

YENİ HEDEF MARIBOR

Acun Ilıcalı'nın Slovenya Ligi ekiplerinden NS Mura'yı satın almak istediği ve imza aşamasına geldiği ileri sürülmüştü ancak son görüşmelerde anlaşmanın yapılamadığı belirtilmişti. Nogo Mania'nın haberine göre; Acun Ilıcalı, rotasını Maribor'a çevirdi. NK Maribor takımının, kulübe önemli bir yatırım yapmak isteyen Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılarla görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

"BİLGİ TOPLAMA AŞAMASINDAYIZ"

Bu gelişmelerinden ardından Maribor'dan "Potansiyel yatırımcılarla görüşme ve bilgi toplama aşamasındayız. Bunlar bağlayıcı olmayan görüşmeler olduğu sürece, medyada çıkan haberler veya adaylar hakkındaki söylentiler hakkında yorum yapamayız" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN ELEDİ

Maribor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ilk maçı deplasmanda 3-1, ikinci maçı ise sahasında 3-0 kaybetmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Acun Ilıcalı Fenerbahçe Hull City Slovenya Maribor Televizyon Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Zebra 21:

Yakında Real madridi de alırsa şaşmam bu değirmenin suyu nerden geliyor

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Ahmet Erdoğan:

adam ben çocuktum çalışıyor hala çalışıyor senin gibi klavye başında oturup milletin muhasebesini tutmuyor

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Raşid Polat:

olum haber resmini ne zaman görsem acunun 2 elinde 2 pazar poşeti var saniyor lannnn :))))

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Seko:

Çok iyi ya...fener kendine gol atanı alıyordu buda elediği takımları

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