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Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapmaya hazırlanıyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe karşısında kurtardığı penaltılarla Olympiakos'a turu getiren Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapcak. Sezon sonunda takımıyla sözleşmesi bitecek olan 21 yaşındaki Tzolakis, Portekiz devi Braga'ya imza atmaya hazırlanıyor.

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarılarla Fenerbahçe'yi kupa dışına iten Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

3 PENALTI KURTARDI

Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu Olympiakos'u rövanş maçında 1-0 mağlup ederek tur şasını penaltılara taşımıştı. Yunan temsilcisinin genç kalecisi Tzolakis, sarı-lacivertli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtararak takımını yarı finale taşıdı.

Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapmaya hazırlanıyor

BRAGA, TRANSFERİ BİTİRMEK ÜZERİNE

Seri penaltıların yanı sıra maç içerisinde yaptığı kritik kurtarışlarla da maça damga vuran 21 yaşındaki eldiven, birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Sezon sonunda Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Konstantinos Tzolakis, takıma veda etmeye edecek. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Tzolakis, Braga'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Portekiz devinin transferde bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, kariyerinin transferini yapmaya hazırlanıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiakos FC Fenerbahçe Konferans Portekiz Spor Haberler

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