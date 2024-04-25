Konyaspor Başkanı Fenerbahçe ile ilgili ne söyledi? Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve ligde kalmayı henüz garantileyememiş olan Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Peki, Konyaspor Başkanı Fenerbahçe ile ilgili ne söyledi? Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

ÖMER KORKMAZ FENERBAHÇE İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Katıldığı bir canlı yayında taraftarların merak ettiği soruları cevaplayan Korkmaz, "Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye karşı ağır bir yenilgi (7-1) aldıklarını hatırlatarak, "O zamana kadar ligi garantileyip Allah nasip ederse, Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız. Rahat kafayla oynarsak alırız. İnşallah Allah nasip eder" dedi.

Korkmaz, Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlandırması için, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. Yüzde 30 artış olacak." dedi.