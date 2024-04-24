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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklara başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, çabukluk çalışmaları, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürdü. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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