Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde kaçırdığı gollerle gündemden düşmeyen ve sarı-lacivertlilerin sezon başında bedelsiz olarak Yunan ekibi PAOK'a gönderdiği Samatta, burada da bekleneni veremedi.

SADECE 3 GOL ATABİLDİ

PAOK formasıyla 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tanzanyalı santrfor, Türkiye'de olduğu gibi Yunanistan'da kaçırdığı gollerle gündem oldu. 31 yaşındaki futbolcu, eleştiri oklarının hedefinde.

YUNAN BASINI YERDEN YERE VURDU

Yunan basını Sportime, deneyimli forvetin aldığı süreye rağmen az atkı vermesi nedeniyle performansını eleştirdi. Genk'te forma giydiği 227 maçta 82 gol attığına vurgu yapılan tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe'de 33 maçta attığı 6 gollük performansına da değinildi.

TARAFTARLARIN DA HEDEFİNDE

Yunan ekibinden yıllık 1.2 milyon euro kazanan Ally Samatta'nın takıma verdiği katkı, PAOKlu taraftarlar tarafından da eleştiri aldı.