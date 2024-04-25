Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle çalıştı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler derbi maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL