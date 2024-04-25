THY Euroleague play-off 1. maçların MVP'si Nigel Hayes-Davis

THY Euroleague play-off 1. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

THY Euroleague'de play-off ilk maçlarının sona ermesinin ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu uzatmalarda 95-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in play-off 1. maçların MVP'si seçildiği belirtildi. Davis müsabakada 19 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile oynadı ve 29 verimlilik puanı elde etti.

29 yaşındaki basketbolcu son 1 ay içerisinde 2, toplamda 3. kez MVP oldu. - İSTANBUL