Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek. - İSTANBUL