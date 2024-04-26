Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, derbiye hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda 4 futbolcu kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

4 futbolcu kadroda yok

Öte yandan tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolculardan Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen Demir Ege Tıknaz, Fenerbahçe maçında kadroda yer almayacak.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trendyol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor? 26-27 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Muslera sakatlandı mı? Muslera Adana Demirspor maçında sakatlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı? Ben Bu Cihana Sığmazam neden bitiyor, 2. sezon devam edecek mi? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Yeni müfredatta neler var, hangi konular müfredattan çıkarıldı?? İntegral kaldırıldı mı? İntegral müfredattan çıkarıldı mı? Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! 26 Nisan Adana Demirspor GS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mesut Komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri döndü mü? Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title