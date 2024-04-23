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Ziraat Türkiye Kupasına hangi takımlar katılmayacak? Türkiye Kupasına neden katılmayacaklar?

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.

Gergin günlerin yaşandığı Süper Lig'de çok konuşulacak bir açıklamada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan geldi. Peki, Türkiye Kupasına hangi takımlar katılmayacak? Türkiye Kupasına neden katılmayacaklar?

TÜRKİYE KUPASINA HANGİ TAKIMLAR KATILMAYACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.

Ziraat Türkiye Kupasına hangi takımlar katılmayacak? Türkiye Kupasına neden katılmayacaklar?

TÜRKİYE KUPASINA NEDEN KATILMAYACAKLAR?

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Süleyman Hurma Fenerbahçe Kasımpaşa Türkiye Futbol 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

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