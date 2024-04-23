Ziraat Türkiye Kupasına hangi takımlar katılmayacak? Türkiye Kupasına neden katılmayacaklar?

Gergin günlerin yaşandığı Süper Lig'de çok konuşulacak bir açıklamada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan geldi. Peki, Türkiye Kupasına hangi takımlar katılmayacak? Türkiye Kupasına neden katılmayacaklar?

TÜRKİYE KUPASINA HANGİ TAKIMLAR KATILMAYACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.

TÜRKİYE KUPASINA NEDEN KATILMAYACAKLAR?

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Hurma, "Kasımpaşa gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmayacağını açıkladı. Fenerbahçe de açıkladı. Ben de büyük olasılıkla katılmam" dedi.