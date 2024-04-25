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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek #9917

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Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu. Zorlu mücadele 27 Nisan Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Süper Lig'in 34. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

CUMA

  • Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

CUMARTESİ

  • Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler
  • Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
  • Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan
  • Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

PAZAR

  • Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
  • Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman

PAZARTESİ

  • Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam
Kaynak: Haberler.com / Spor

Volkan Bayarslan Fenerbahçe Beşiktaş Kadıköy Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Süleyman KARADAĞ:

VAR hakemleri önemli artık. Yabancıyı bizi düzeltmesi için çağırıyoruz.

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