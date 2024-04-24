Monaco - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Monaco - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Monaco - Fenerbahçe Beko Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Türkiye'nin EuroLeague'deki tek temsilcisi olarak yola devam eden Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monako serisine başlıyor. Peki, Monaco - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Monaco - Fenerbahçe Beko Basket maçı şifreli mi, nerede?

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Play-Off maçı, 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından yayınlanacak. S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, S Sport kanalını Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan ve yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki maç, Monaco'da, Salle Gaston Medecin Stadyumu'nda gerçekleşecek.