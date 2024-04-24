Sevil Zeynep Becan kimdir? Sevil Zeynep Becan kaç yaşında, nereli?

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SEVİL ZEYNEP BECAN KİMDİR?

Sevil Zeynep Becan, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca bilen bir kişidir. Lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Almanya'daki Karlsruhe Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Üniversite sonrasında Almanya'da yöneticilik yapmıştır.

Koç Holding merkezindeki görevinden sonra, 1989-1994 yılları arasında eşinin görevi nedeniyle Pakistan ve Tayvan'da bulunduğu ülkelerde Koç Grubu şirketlerinin tedarik faaliyetlerini yönetmiştir. Türkiye'ye döndükten sonra Henkel, McDonald's, Metro Grubu, Tesco gibi büyük şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır.