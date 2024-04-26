Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi 203 Basın Mensubu Tarafından Takip Edilecek

Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 basın mensubu akredite yaptırdı. Ayrıca bu önemli karşılaşma 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 gazeteci, derbiyi Ülker Stadı'ndan takip edebilmek için Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) akredite yaptırdı.

100 ülkede canlı yayınlanacak

Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası dünya çapında 100'den fazla ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneğiyle de yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta seyirciyle buluşacak. - İSTANBUL