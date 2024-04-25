Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sezonu 4 kupayla tamamlayarak şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk bayrağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı ve bu an sosyal medyada paylaşıldı.
Sezonu 4 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın bayrağı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.
FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.
Ayrıca bayrağın köprüye asılma anı, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından "Gururla" açıklamasıyla paylaşıldı.