Merkezefendi Mahallesine ilk defa yağmur suyu hattı döşenecek
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Merkezefendi Mahallesine ilk defa yağmur suyu hattı döşenecek

DESKİ, Merkezefendi Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek bölgeyi ilk defa yağmur suyu hatları ile buluşturuyor.

Merkezefendi Mahallesine ilk defa yağmur suyu hattı döşenecek
09.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:21

DESKİ, Merkezefendi Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek bölgeyi ilk defa yağmur suyu hatları ile buluşturuyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, "Merkezefendi Mahallemizi modern bir altyapıya kavuşturacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Merkezefendi Mahallesi'nin alt yapı sorununu tarihe gömecek alt yapı projesine kısa süre önce başladı. Mahallenin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek proje ile Merkezefendi Mahallesi ilk defa yağmur suyu hatları ile de tanışacak. Bu kapsamda mahalleye içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 68 kilometrelik altyapı hattı döşenecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Mahallesi'nin altyapı sorununu tarihe gömecek çalışmaları inceledi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bugüne kadar şehrin birçok bölgesinin alt yapısını baştan aşağı yenilediklerini, bu kapsamda Merkezefendi Mahallesi'nin de önemli bir ihtiyacını gidereceklerini söyledi. Projeyle Merkezefendi Mahallesi'nin altyapı sorununun çözüleceğini belirten Başkan Osman Zolan, "Merkezefendi Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağıya değiştiriyor, yağmur suyu hatları döşüyoruz. Yağmur yağdığında mahallemizde olumsuzluklar yaşanıyordu. Merkezefendi Mahallemizin altyapısını yenilemeye karar verdik ve çalışmalarımız başladı. İnşallah 4-5 ay içinde altyapımızı tamamlayacağız. İnsanlarımız artık yağmur sularından sıkıntı çekmeyecek, kanalizasyonlar artık işlevini tam anlamıyla yerine getirecek, içme suyu hatlarımız da evlerimize tertemiz suyumuzu getirir vaziyete gelecek. Patlaklar ve su kesintileri olmayacak. Merkezefendi Mahallemizi modern bir altyapıya kavuşturacağız" dedi.

"Torunlarımızın torunları bu yatırımları kullanacak"

Altyapı çalışmalarının zor, meşakkatli ve çok maliyetli işler olduğunu, inşa esnasında toz ve çamur gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini kaydeden Başkan Zolan, "Ancak geleceğe torunlarımızın torunlarının kullanacağı yatırımları yapmak da altyapıdan başlanıyor. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Belki altyapı yaptığınız maliyetin 20'de1'i ile üstte birçok şey yapıp alkış da alabilirsiniz. Ancak 1 yıl sonra o yatırımların boşa gittiğini hep beraber görür, şahit oluruz. Biz o yüzden öncelikle 'altyapı' dedik, 'şehrin altyapısını tamamlayalım' dedik" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmaları doğum sancısına benzer

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Altyapı cesaret, sabır ve destek ister. Sağ olsun vatandaşlarımız sabrediyor, destek veriyor. Bunun zorluğuna hep beraber katlanıyoruz. Kısa zamanda da güzel sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımıza sabrından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." Altyapı çalışmalarını annelerin doğum sancılarına benzeten Başkan Osman Zolan, "Anneler 9 ayın ardından yavrularını kucağına aldığında mutluluğun en üst seviyesini yaşar. İşte bizim altyapı çalışmalarımız da ona benzer. Zorlukları vardır ama bittiğinde o güzelliğe hep beraber kavuşuruz. Bugüne kadar alt yapısını tamamladığımız tüm mahallerimizde olduğu gibi. Kazasız belasız bu çalışmaların tamamlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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