Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklarla Buluştu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan çocuklar ile buluştu. 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu vererek çocukları ve gençleri yarına hazırladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, 'Yarının sporcuları bu tesislerimizde, kurslarımızda yetişiyor' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim alan çocuklar ile buluştu. 22 ayrı branşta ücretsiz spor kursu vererek çocukları ve gençleri yarına hazırladıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Yarının sporcuları bu tesislerimizde, kurslarımızda yetişiyor " dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 22 farklı branşta ücretsiz spor kursu verdiği Yaz Spor Okullarına katılan minik sporcular ile bir araya geldi. Programa Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut katıldı. Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Osman Zolan ilk olarak yüzme kursu alan miniklerle buluştu. Çocukların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan Osman Zolan çocuklarla tek tek yakından ilgilendi ve bir süre çocukların antrenmanını izledi.

Çocuklarla masa tenisi oynadı

Daha sonra Başkan Zolan Taekwondo, Cimnastik, Judo ve Masa Tenisi eğitimi alan çocuklar ile buluştu. Çocukların yeteneklerini sergilediği ziyarette Başkan Osman Zolan, burada kısa bir süre çocuklarla masa tenisi oynadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Tesiste yer alan Fitness Salonunu da ziyaret eden Başkan Zolan, burada spor yapan vatandaşlara kolaylıklar diledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Yaz Spor Okullarında görev yapan eğitmenler ile de istişarelerde bulunan Başkan Zolan, eğitmenlerden kurslar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun yanında olduklarını dile getiren Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak hocalarımızın nezaretinde evlatlarımıza 22 ayrı branşta spor yaptırıyoruz. 5 yaşından başlayarak her yaşa istediği branşta spor yapma imkanı sunuyoruz. Yasaklardan ziyade çocuklarımıza gençlerimize alternatifler sunmamız lazım. Onların vakit geçirebileceği, kendini bulabileceği ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Yarının sporcuları bu tesislerimizde, kurslarımızda yetişiyor" dedi.

"Çocuklarımız çok mutlu"

"Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz" diyen Başkan Zolan, "Gençlerimize spor yaptırarak onları ruhen ve bedenen geleceğe hazırlıyoruz. Yarınlarımız onlarlae daha güzel olacak. Spor yaparak aynı zamanda disiplin, ekip ruhu kazanıyorlar. Sağlıklı bir şekilde de enerjilerini atmış oluyorlar. Onları masa başından, sanal ortamdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Spor yaptırabilirsek, sanal değil gerçek arkadaşlarıyla buluşturabilirsek bunu kendimize başarı addediyoruz" diye konuştu. Başkan Zolan, şunları kaydetti. "Çocuklarımız çok mutlu. İnşallah aynı heves, heyecan ve güzellikle insanlarımıza birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere onların gözlerindeki ışıltıyı görmek yetecektir. Hayatı anlamlı kılan bir insanı mutlu edebilmek, onu doğru bir noktaya götürebilmek, sağlıklı yaşam standartlarına kavuşturabilmek ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilmektir. İnşallah bunu birlikte başaracağız" - DENİZLİ