Başkan Zolan'dan Denizlilere teleferik sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların 30 Ekim'de tatil olması kararının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da hemşehrilerine Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası sürprizi yaparak, bugün Denizli Teleferiğini ücretsiz yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların 30 Ekim'de tatil olması kararının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da hemşehrilerine Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası sürprizi yaparak, bugün Denizli Teleferiğini ücretsiz yaptı.

Cumhuriyet'in 100. yılı Denizli ile birlikte tüm Türkiye'de coşku içerisinde kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldıklarını duyurdu. Bu kararın ardından sürpriz bir karar da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan geldi. Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile hayata geçirdikleri doğa harikası Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın bugün ücretsiz olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkan Zolan, sosyal medya hesaplarından "Denizli'mizde Cumhuriyet Bayramımızı ve Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü büyük bir coşku içinde kutladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın okulları 1 gün tatil etmesinin ardından biz de sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirmeniz için Denizli Teleferik'i bugün için ücretsiz yaptık, davetlimsiniz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ