Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, hizmet binası önünde belediye çalışanlarına çağrıda bulundu; "Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir. Herkes ayağını denk alsın " dedi. Çavuşoğlu aldıkları duyumlara göre belediyeden evrakların dışarıya çıkarıldığını savundu ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

VATANDAŞLAR SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADI

Denizli'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu kentin yeni büyükşehir belediye başkanı seçildi. Gece saatlerinde yurttaşlar Türk bayraklarını alarak Çınar Meydanı'nda toplandı. Bazı yurttaşlar araçlarla konvoy yaparak, bazıları ise meşaleler eşliğinde seçim sonuçlarını kutladı. Kutlamalara eşlik eden, Çınar Meydanı'nda zeybek oynayan Çavuşoğlu sabahın ilk saatlerinde büyükşehir belediye binası önünde açıklamalar yaptı.

"ÖDEMELERE İMZA ATMAYIN"

Önlerinde çok kısa süre içinde pek çok ödeme bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, belediye personeline seslenerek ödeme talimatlarına imza atmamalarını istedi. Çavuşoğlu, "Dünkü süreçten sonra her ne kadar resmi olmasa da gayri resmi olarak Denizli Büyükşehir Belediye başkanıyız. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 31 Mart tarihi itibariyle Maliye'den gelen parasını biliyoruz. 10 Nisan itibariyle İller Bankası'ndan gelecek bir ödemesi var. Bu ödemelerin ayın 15'nde ödenecek maaşlar dikkate alındığında ve seçim sürecinde yapılan harcamalar değerlendirildiğinde bizim gördüğümüz, bildiğimiz, düşündüğümüz sıkıntıların hepsini derleyip topladığımızda birçok ödemenin kısa sürede yapılacağını düşünmekteyiz. Buradan tüm personel, tüm bu ödemelerin altına imza atacaklara sesleniyorum. Bugünden itibaren yapacağınız her türlü ödeme, atacağınız her türlü imzanın sorumluluğu size aittir" ifadelerini kullandı.

"EVRAKLAR DIŞARI ÇIKARILIYOR"

"Geçmişle ilgili hesaplar konusunda da gereğini yapacağız" diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugünden sonra alacaklı olanlara da sesleniyorum. Kimin alacağı varsa, artık Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizi bekleyecek. Bugünden sonra gerekli gereksiz yapılacak her türlü harcamanın hesabını, altına imza atanlar verecektir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bizim aldığımız duyumlara göre ve belediyenin içerisinden bize ulaşan bilgilere göre; belediyenin evraklarının dışarı çıkarıldığı öğrendik. Bununla ilgili kamera kayıtlarımız devam etmektedir. Bunun da takipçisi olacağız. Bunlarla ilgili, yaşanmış tüm olaylarla ilgili bilgisi olup da içeriden dışarıdan bizimle bildiklerini paylaşmak isteyen kim varsa bana ulaşabilirler."

"HESABINI GİTTİĞİ YERE KADAR SORARIM"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tek kuruşunu dahi kimseye yedirmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, belediye çalışanlarına yönelik çağrısını sürdürerek konuşmasına şöyle devam etti: "Bundan sonra Denizli belediyesinin bir kuruşunu dair kimseye yedirmeyeceğiz. Bu konuda hesaplar incelendikten sonra ortaya çıkan ne varsa da sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir kez daha yineliyorum; bugünden itibaren yapılacak her türlü ödemenin, altına imza atılacak her türlü evrakın hesabını gittiği yere kadar soracağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Burada çalışan tüm personeli uyarıyorum. Bugünden sonra atacağınız imzaların sorumluluğu şahsınıza olacaktır. Hem cezai hem hukuki anlamda takibini yapacağınızı bilmenizi istiyorum. Özellikle seçim harcamalarının tamamının belediye bütçesi ile finanse edildiğini bizler biliyoruz.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"

Bu finansmanın takipçisiyiz. Bu oyuna alet olmasınlar. İftar adı altında yapılan seçim şovları, belediyle personel araçlarıyla yapılan yardımların hepsi kayıtlarımızda var. Altını kalın harflerle çizerek bir kez daha yineliyorum. Kim bugünden sonra bir ödeme yapar, yapılacak ödemenin altına imza atarsa sorumluluğun ona ait olacağını bilinmesini istiyorum. Bütün ödemeler biz göreve gelen kadar bekleyecek. Hak ile batılı ayıracağız, haklıyla haksızı ayıracağız. Şunun da sözünü veriyoruz. Hakkıyla belediyeden kimin alacağı varsa kalmayacak ama haksız olarak kim belediyeden bir kuruş aldıysa da o hakkını geri ödeyinceye kadar peşinden gideceğim. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik. Herkes ayağını denk alsın arkadaşlar."