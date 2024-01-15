Engelli birey ve aileleri ile buluşan Başkan Zolan, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin inşasında sona yaklaştıklarını söyledi

Engelli birey ve aileleri ile buluşan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek pek çok projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, "Sizler bizim için çok değerlisiniz. Türkiye'ye örnek projemiz Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezimizin inşasında sona yaklaştık" dedi.

Engelli bireylere ve ailelerine her alanda destek vermeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelli birey ve aileleri ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, engelli bireyler, aileleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Program Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri anmak amacıyla, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Sevil Güngör, "Ülkemizdeki en teferruatlı ve donanımlı tesisi bize, ailelerimize ve çocuklarımıza fayda sağlayacak, ihtiyaçlarımızı karşılayacak Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ni bize kazandırıp hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a sizlerin adına da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Sizler için pek çok projeyi hayata geçirdik"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, konuşmasına Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçikleri anarak başladı. Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'de yaşayan engelli vatandaşların önlerindeki tüm engelleri kaldırmak için gayret ettiklerini ve pek çok projeyi gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Sizler için her şeyi yapmak adına elimizden geleni gayret ediyoruz. Sizin bize göstermiş olduğunuz sevgi, ilgi, güven çok kıymetli. O sevgi, güven ve destekle yarınımız bugünden daha güzel olacak" diye konuştu.

Denizli'ye kazandıracakları Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi inşasının tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çeken Başkan Zolan, "Engelli kardeşlerimizle ilgili birçok projeler gerçekleştirdik. Sizler bizim için çok değerlisiniz. En kıymetlimizsiniz. En büyük projemiz, Türkiye'ye örnek Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi inşaatı sona doğru yaklaştı. Biz kardeşiz, gönül gönüle, kol kola sizlerin ihtiyacını karşılamak, ülkemize sahip çıkmak için koşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek bir tesis olacak

Servergazi Mahallesi'nde inşa edilen Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, toplam 4 blok halinde 12 bin 200 metrekare alana yapılıyor. Ege'nin en büyüğü olarak inşa edilen tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet çalışma havuzu, 1 adet hidroterapi havuzu, 250 kişilik çok amaçlı salon, 8 adet misafirhane, kafeterya, oyun odası, fuaye ve sergi salonu, koordinasyon odası, yemekhane, sığınak, atölyeler, bireysel çalışma odaları, duyu bütünleme odası, çoklu duyu terapi odası, fitness salonu, spor salonları ve daha birçok ihtiyaca yanıt verecek bölümler yer alacak. - DENİZLİ