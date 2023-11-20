Denizli'de Kros Ege Bölge Şampiyonası Heyecanı

11 ilden katılan 265 sporcu, Kros Ege Bölge Şampiyonası için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın start vermesiyle Pamukkale'de koştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe U18 - U16 Yarışması Pamukkale'de gerçekleşti. Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde gerçekleşen şampiyonada yarışmaların startını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. Atletizmde Türkiye'nin pilot illeri arasında yer alan Denizli'de gerçekleşen kros heyecanında 11 ilden 265 sporcu yarıştı. Farklı kategorilerde yapılan yarışmalar Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yarışmalar için Denizli'ye gelirken, ödülleri Başkan Zolan ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman dereceye girenlere takdim etti.

Şampiyonada U-16 Kızlar kategorisinde Manisa Karması, U-16 Erkekler kategorisinde Afyonkarahisar Gençlik Spor Kulübü, U-18 Kızlar kategorisinde Muğla Karması, U-18 Erkekler kategorisinde Denizli Karması, 4x 1 Km. Karışık Bayrak kategorisinde ise Antalya İl Karması liderliği göğüsledi. - DENİZLİ