Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, Teğmen Uğur Altınbaş, Uzman Çavuş Özkan Lale, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin milli güvenliği ve bölünmez bütünlüğü için terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyon sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğin şahadet haberini üzüntü ile öğrendiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz, aziz milletimizin kalbinde daima yaşayacaklar" ifadelerini kullandı. Ülkenin birlik ve beraberliğine olan inancını vurgulayarak, Türk milletinin terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Tüm dünya şunu iyi bilsin ki aziz milletimiz son ferdine kadar bu topraklara sahip çıkacak, vatanını böldürtmeyecek, bayrağını indirtmeyecek ve şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacaktır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan bu kutsal vatan topraklarını ilelebet korumaya devam edeceğiz. Bu vesilelerle şanlı ordumuzun sürdürdüğü, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen evladımız, hemşehrimiz Uzman Çavuş Kemal Özek ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Denizli'mize sabır ve başsağlığı dilerim. Şehitlerimizin makamı ali, mekanları cennet olsun" - DENİZLİ