Denizli Belediye Başkanı Zolan'dan Anıtkabir'e ziyaret

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Denizli Belediye Başkanı Zolan, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Zolan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"En büyük mirasım dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünde burada bulunmaktan dolayı büyük bir sevinç, gurur ve heyecan içerisindeyiz. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken aynı zamanda Denizli'mizi ziyaret ederek şereflendirmenizin 92'nci yıl dönümünü de kutladık. Denizli'miz bizlere göstermiş olduğunuz muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için durmadan çalıştı ve bugün sanayide, tarımda, ticarette, turizmde, kültür ve sanat alanında bir dünya kenti haline geldi. Yüce Atatürk büyük bir gurur ve şerefle 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizi daha nice yüzyıllara taşımaya, sizin bizlere emaneti olan vatanımızı ve bayrağımızı canımız pahasına korumaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Zatıalinizin huzurunda istiklal mücadelemizin bütün kahramanları, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." - ANKARA