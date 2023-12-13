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Ege'nin en büyük güneş enerji santralinde çalışmalar sürüyor

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ege Bölgesi'nin en büyük güneş enerji santrali olan projenin çalışmalarını inceledi. Santralin tamamlanmasıyla Denizli'nin kazançlı çıkacağını belirten Başkan Zolan, projenin önemini vurguladı.

Ege'nin en büyük güneş enerji santralinde çalışmalar sürüyor

DENİZLİ - 90 megawatt gücünde olacak olan Ege Bölgesinin en büyük güneş enerji santralinde çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, GES'in tamamlanmasıyla "Kazanan Denizli olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün Çivril ilçesinde hayata geçireceği, kurulu gücü 90 megawatt gücünde olacak güneş enerji santralinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Zolan'ın Çivril ilçesinin Tokça Mahallesindeki 1,5 milyon metrekareye kurulacak ve yılda 180 milyon kilowatt saaat elektrik üretmesi planlanan tesis alanında yaptığı incelemeye Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ali Büyür, Tokça Mahalle Muhtarı Ramazan Yılgın beraberindekiler eşlik etti. Arazi tesviye ve dolgu işlemlerinin hızlı bir şekilde sürdürüldüğü proje alanında bir süre incelemelerde bulunan ve burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Zolan, çalışmalar tamamlandığında montajı yapılacak ilk güneş enerji panelini imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımı olan projenin başlangıcının yapıldığını, hızlı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Zolan, bu yatırımın çok önemli bir akar olacağını söyledi. Çivril'in Tokça Mahallesi'nde kıraç ve kayalık bir arazide çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Başkan Zolan, "Tarım alanına zarar vermeden, çevreye duyarlı güneş enerjisi santralini yapmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

Enerji gideri karşılanacak, artı gelir sağlanacak

Günlük yaklaşık 1.5 milyon TL'ye tekabül eden enerji giderinin GES sayesinde karşılanacağını, en az 30 yıl Denizli'ye hizmet vereceğini, sonrasında ise arazinin yeni teknolojilerle yine enerji üretim merkezi olarak kullanılmaya devam edeceğini belirten Başkan Zolan, "Burada üretilen elektriği tüm arıtma tesislerimiz, su depolarımız, idari binalarımızda kullanacağız. Daha fazla üretilen elektrik kurumumuza gelir olacak. Bütçemizden elektrikle ilgili bir çıktı olmayacağı gibi artı üzerine gelir de söz konusu olacak. Bu kurumumuza, şehrimize nefes verecek. Maliyetlerimizi sürdürülebilir ve daha az olmasını sağlayacak" diye konuştu.

"Güneş enerji santralimiz Denizli'mize enerji ve güç verecek"

Yapılan yatırımların büyük ve maliyetli yatırımlar olduğunu ve bu çalışmaların tamamlanmasıyla Denizli'nin önünün açılacağı müjdesini veren Başkan Zolan, "Denizli'mizin önünde çok rahat yıllar olacak. Enerji üretimiz bizlere birçok güzellik getirecek, imkanlar sağlayacak. Denizli'mize şimdiden hayırlı olsun. Hedefimiz Mart ayında 90 Megawattlık santralimizi hizmete almaktır. Ege bölgesinin şu anda kurulan en büyük güneş enerji santrali, inşallah bunu da hallettikten sonra Denizli'mizin önünde çok büyük sorun kalmayacak. Barajımızı, içme suyumuzu çözdük, altyapılarımızı baştan aşağıya değiştirdik. Biz istiyoruz ki bizden sonra gelen nesiller çektiğimiz sıkıntıyı çekmesin, geleceğe güvenle baksın. Kalıcı ve büyük işlerin altına imza attık. Sorunların kenarından dolaşmadık, sorunun köküne indik. Bizlere destek veren hemşehrilerimize, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güneş enerji santralimiz Denizli'mize enerji ve güç verecek. Kazanan Denizli olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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