Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'yı ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberindeki heyeti ağırladı. Her iki ülkenin tarihi çok güçlü bağları olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, 'Gönül birliği ve kardeşlik bilinci ile hedefe doğru koşacağız' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberindeki heyeti ağırladı. Her iki ülkenin tarihi çok güçlü bağları olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Gönül birliği ve kardeşlik bilinci ile hedefe doğru koşacağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberindekileri ağırladı. Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) Denizli Şubesinin daveti çerçevesinde Denizli'ye gelen heyet, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) Denizli Şube Başkanı Mahmut Catlık ve beraberindekiler katıldı. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Osman Zolan, "Denizli'mize hoş geldiniz. Bizler gönül birliği olan kardeşleriz. Sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyum, ayaklarınıza sağlık. İnşallah dayanışma içerisinde birbirimize ait güzellikleri ortaya çıkarmayı nasip etsin. Varsa zorlukları birlikte aşacağız, güzellikleri birlikte ortaya çıkaracağız. Gönül birliği ve kardeşlik bilinci ile hedefe doğru koşacağız. İşbirlikleri ile kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Sizlerle birlikte olmak bizlere güç veriyor, mutlu ediyor. Kosova bizim ecdadımızın olduğu ve tarihimizde çok önemli bir yerde bulunuyor" diye konuştu.

Karşılıklı fırsat ve imkanlar takip edilecek

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise kendilerini sıcak bir şekilde ağırlayan Başkan Zolan'a teşekkür etti. Bakan Damka, Denizli'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Gayemiz hem Denizli'yi tanımak, hem de Denizli bölgesinde iş insanları ile bir araya gelmek, böyle bir program gerçekleştireceğiz. Buna vesile olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Güzel işbirlikleri olacak. Türkiye'nin sıcakkanlı iş insanları ile muhakkak bir yerde buluşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Balkanlarda çok önemli bir yere sahip" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve Bakan Damka ziyaretin anısına birbirlerine hediye takdiminde bulundu. - DENİZLİ