Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Osman Zolan, AA foto muhabirleriyle muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İsyan" ve Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı fotoğrafları oylayan Zolan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" ve "Spor" kategorisinde Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerini seçti.

Zolan, AA muhabirlerini tebrik ederek, "Gerçekten harika, o ana ilişkin fotoğraflar var. Seçmekte çok zorlandım. Kaliteli eserler var. Fotoğraf çekmenin sadece bir hobi olmadığını, anı yakalamak olduğunu ve tarihe bir not düşmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.