Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Osman Zolan'ı Ziyaret Etti

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a dernek çalışmaları ve planlanan Denizli Tandır Kebabı Festivaliyle ilgili bilgiler verdi.

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a dernek çalışmaları ve planlanan Denizli Tandır Kebabı Festivaliyle ilgili bilgiler verdi.

Denizli Tandır Kebabının tanıtımı başta olmak üzere, tarihten gelen kültürel zenginliği korumak amacıyla kurulan Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği, çalışmalarına devam ediyor. Kısa zaman önce; tarihi 7 nesil önceye dayanan şehrin kültürel lezzeti Denizli Tandır Kebabının tanıtımı, korunması, gelecek nesillere aktarılması için kurulan dernek, kurum ziyaretlerini de sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Gerçekleşen ziyarette Metinöz, Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak bir araya gelip dernekleştiklerini belirterek, "Denizli Tandır Kebabı şehrimizin önemli kültürel bir markası. Sektörel sorunlarımızın çözümüne katkı sunmak, Denizli'mizin tanıtımına katkıda bulunmak, tarihi 1800'lü yıllara dayanan bu kültürel zenginliğimizi korumak amacıyla derneğimizi kurduk. Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak bir çatı altında buluştuk. Dernek olarak gelecek yıl hayata geçirmeyi planladığımız festivalle ilgili planlamalarımızda devam ediyor. Denizli'mizin bu özel markasını ulusal ve uluslararası arenada daha etkin duyurmak istiyoruz. Denizli esnaflarımıza verdiğiniz değeri biliyoruz. Bu zamana kadar bizlerin hep yanında oldunuz. Esnafımıza destek verdiniz. Şehrimize sunduğunuz katkılardan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Esnafımız bizim için çok önemli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Denizli Tandır Kebabı, şehrimizin kültürel bir mirası. Önemsediğimiz bir gastronomi zenginliğimiz. Dernek olarak, bu mirası geçmişten geldiği şekliyle koruyup, gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Esnafımız bizim için her zaman önemli. Esnafımız şehrimiz ekonomisinin bel kemiği. Esnafımızın güçlenmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Esnafımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ