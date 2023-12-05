Üye Girişi
Haberler

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Osman Zolan'ı Ziyaret Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a dernek çalışmaları ve planlanan Denizli Tandır Kebabı Festivaliyle ilgili bilgiler verdi.

Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a dernek çalışmaları ve planlanan Denizli Tandır Kebabı Festivaliyle ilgili bilgiler verdi.

Denizli Tandır Kebabının tanıtımı başta olmak üzere, tarihten gelen kültürel zenginliği korumak amacıyla kurulan Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği, çalışmalarına devam ediyor. Kısa zaman önce; tarihi 7 nesil önceye dayanan şehrin kültürel lezzeti Denizli Tandır Kebabının tanıtımı, korunması, gelecek nesillere aktarılması için kurulan dernek, kurum ziyaretlerini de sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Gerçekleşen ziyarette Metinöz, Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak bir araya gelip dernekleştiklerini belirterek, "Denizli Tandır Kebabı şehrimizin önemli kültürel bir markası. Sektörel sorunlarımızın çözümüne katkı sunmak, Denizli'mizin tanıtımına katkıda bulunmak, tarihi 1800'lü yıllara dayanan bu kültürel zenginliğimizi korumak amacıyla derneğimizi kurduk. Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak bir çatı altında buluştuk. Dernek olarak gelecek yıl hayata geçirmeyi planladığımız festivalle ilgili planlamalarımızda devam ediyor. Denizli'mizin bu özel markasını ulusal ve uluslararası arenada daha etkin duyurmak istiyoruz. Denizli esnaflarımıza verdiğiniz değeri biliyoruz. Bu zamana kadar bizlerin hep yanında oldunuz. Esnafımıza destek verdiniz. Şehrimize sunduğunuz katkılardan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Esnafımız bizim için çok önemli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, "Denizli Tandır Kebabı, şehrimizin kültürel bir mirası. Önemsediğimiz bir gastronomi zenginliğimiz. Dernek olarak, bu mirası geçmişten geldiği şekliyle koruyup, gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir görev üstleniyorsunuz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Esnafımız bizim için her zaman önemli. Esnafımız şehrimiz ekonomisinin bel kemiği. Esnafımızın güçlenmesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Esnafımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osman Zolan Denizli Gastronomi Kültür Kültür Sanat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (65. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title