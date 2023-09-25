Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Yağlı Güreşleri'nin ağası Hayati Işık oldu. Başkan Osman Zolan ve Başkan Örki, yağlı güreşlerinin önemli geleneklerinden biri olan güreş ağalığını yapan iş adamı Hayati Işık'a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Yağlı Güreşleri'nin ağası Hayati Işık oldu. Başkan Osman Zolan ve Başkan Örki, yağlı güreşlerinin önemli geleneklerinden biri olan güreş ağalığını yapan iş adamı Hayati Işık'a teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi işbirliğinde düzenlenen bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen "Denizli Yağlı Güreşleri"nin ağası iş adamı Hayati Işık oldu. Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen güreşlere onbinlerce vatandaş akın ederken, yağlı güreşlerinin önemli geleneklerinden biri olan güreş ağalığını bu sene Hayati Işık aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu muhteşem organizasyona destek olan, geleneksel sporun yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında emek veren başta iş adamı Hayati Işık'a ve tüm destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Geleneksel sporlara her zaman destek vereceğim"

Denizli Yağlı Güreşleri'nde iş adamları Yavuz Cinkaya ve Zafer Katrancı'nın ardından bu yıl yapılan güreşlerde ağalık unvanını alan iş adamı Hayati Işık ise, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleneksel Türk sporlarına destek olmaya devam edeceğini belirtti. Işık, "Muhteşem bir organizasyon gerçekleşti. Bu organizasyonda benim de bir katkım olduysa ne mutlu. Güreş severlerin akın ettiği bu muhteşem şölende ağalık yapmak benim için bir onur kaynağı oldu. Bana bu imkanı veren Başkanlarım Osman Zolan ile Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum. Geleneksel sporlara her zaman deste vereceğim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ