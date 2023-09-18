Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni kabul etti

36. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni kabul eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ahilik bizleri bugünlere getiren bir güzellik, ecdadımızdan bizlere kalan en güzel mirastır. Denizli'de 70 bin esnafımızın yanındayız" dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan 36. Ahilik Haftası dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, birliğe bağlı oda başkanları ve yöneticiler katıldı. Erbeği ziyarette yaptığı konuşmada, 36. Ahilik Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Biz 70 bin esnafımızla sizin yanınızdayız. Ahilik geleneğinden geliyoruz ve bu geleneği sürdürmek için gayret ediyoruz. Ahilik Bayramımız hayırlı uğurlu olsun" dedi. Ahilik Haftasını kutlayan Başkan Zolan ise, "Ahilik bizleri bugünlere getiren bir güzellik, ecdadımızdan bizlere kalan en güzel mirastır. Ahilik demek kardeşlik demek, Ahilik demek yardımlaşmak demek, Ahilik demek en kaliteli ürünü üretmek demektir" ifadelerini kullandı.

"70 bin esnafımızın yanındayız"

Bugün kanunlarla sağlanan ticaretin geçmişte Ahilik geleneği ile yerine getirildiğini anlatan Başkan Zolan, "Denizli bugünlere Ahiliğin çizgisinden yürüyerek gelmiştir. Allah yolumuzu açık etsin. Şehrimizde 70 bin var. Biz de 70 bin esnafımızın yanındayız. Allah'ım onlara güç kuvvet versin. Esnaflık çok çok kıymetlidir. İnşallah güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Allah'ım yolumuzu açık etsin. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun" dedi. - DENİZLİ