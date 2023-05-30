Denizli'de Şehitler ve Gaziler Anısına Lokma Hayrı Düzenlendi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi, şehitler ve gazilerin anısına lokma hayrı düzenledi. Etkinlikte mevlit okutuldu ve ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da etkinliğe katıldı.

Denizli'de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi tarafından şehitler ve gazilerin anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi tarafından şehitler ve gazilerin anısına lokma hayrı düzenlendi. Atatürk parkı içerisinde bulunan Muharip Gaziler Şubesi'nde düzenlenen hayra; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler, dernek üyeleri ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte mevlit okutuldu ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Etkinliği değerlendiren Denizli Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, muharip gazilerin cephelerin gerçek kahramanları olduğunun altını çizerek, "Savaşta herkes şehit olursa bir uzvunu kaybedip malul olursa savaş kaybedilmiş demektir. Muharip gazi hiç savaşta yoksa. Çünkü şehitlerimizin malul gazilerimizin acısıyla bizler düşmana Allah Allah nidalarıyla saldıran ve şanlı Türk Bayrağımızı göndere diken Elhamdülillah Müslüman bir ülkenin çocuklarıyız. Minarelerden de ezanımızı susturtmadan şu anda olduğu gibi savaşa son noktayı koyan muharip gazileriz" dedi.

"Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz"

Bu nedenle şu anda hayatta olan muharip gaziler olarak lokma hayrı düzenlemek istediklerini belirten Başkan Helvacı "Ayrıca bu günde İstanbul'un fethinin 570'nci yıl dönümü. Türk tarihi açısından önemli bir gün. Bu güne denk gelmesi de bizi ayrıca gururlandırmıştır. Onurluyuz, gururluyuz ve duyguluyuz. Geçmişten bu güne vatanı için çekinmeden toprağa düşen şehitlerimiz, hayatını kaybeden gazilerimiz için böyle bir lokma hayrı düzenledik. Mevlit okutuyoruz. Dini vecibelerimizi yerine getirmek adına. Allah kabul eylesin. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ