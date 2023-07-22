Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Basın Bayramı'nı Kutladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, düzenlenen kahvaltı programında basın çalışanlarıyla buluşarak 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Çamlık Parkı'nda düzenlenen programa Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) Başkanı Osman Nuri Boyacı, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdal Işık, Basın İlan Kurumu Denizli İl Müdürü Abdullah Güler ile kentte yayın yapan yerel ve ulusal medya kurumları temsilcileri ve çalışanları katıldı. Programda konuşan DGC Başkanı Boyacı, ev sahipliği için Başkan Zolan'a teşekkür etti. 24 Temmuz'u bayram olarak kutladıklarını ancak bayramdan söz etmenin zor olduğunu dile getiren Boyacı, gazetecilerin her alanda zor şartlarda çalıştığını, son zamanlarda basına şiddet olaylarının da gündeme geldiğine dikkati çekti.

Başkan Zolan; "Gazeteci olmak kolay değil"

Başkan Zolan ise, basın mensuplarının çok zor şartlar altında, halkın haber almak hakkı için çalıştığını kaydederek, "Yazın sıcağında, kışın soğuğunda, çok zor şartlarda haber peşinde koşuyor, birçok riskle karşılaşıyorsunuz. Olay mahallerinde birçok olumsuzluklar, saldırılar ile karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Onun için gazeteci olmak kolay değil, herkesin yapabileceği bir iş de değil. Milletimizin haber alma hakkı için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Basın mensuplarının daha uygun ve güzel şartlarda çalışması için hep birlikte gayret edeceklerini dile getiren Zolan, "Önemli olan vatandaşlarımıza doğru ve tarafsız haber ulaştırabilmek. Tabi ki bunları yaparken de ayakta kalmak. Bugüne kadar biz en güçlü şekilde yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Gazeteciler ve Basın Bayramınızı kutluyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ