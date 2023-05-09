Başkan Zolan, Sarayköy'de hemşehrileriyle kucaklaştı

Sarayköy ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemede bulundu.

Sarayköy ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaşan Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, yapımı tamamlanmak üzere olan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemede bulundu. Bir ve beraber çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Kazanan Denizli olacak, kazanan Sarayköy olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Sarayköy ilçesinde hemşehrileriyle kucaklaştı. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan'a beraberindekilerde eşlik etti. İlk olarak ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" dileyen Başkan Zolan ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, dertlerini dinledi. Daha sonra Kasım 2022'de temelini birlikte attıkları Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemede bulunan Başkan Zolan, tamamlanma aşamasına gelen tesisin 10 bin metrekare alan içinde yapıldığını belirterek, kapalı alanının ise 3 bin 5 yüz metrekarenin üzerinde olduğunu kaydetti.

"Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olacak"

Tesisin, kapalı yüzme havuzundan farklı spor alanlarına sosyal tesislerden amfi tiyatroya birçok fonksiyonu içinde barındırdığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu tesis ilçemiz için çok çok kıymetli. Biz, 'Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olacak' demiştik. 'Hizmetler her ilçemizde merkezle eş seviye gelecek' demiştik. Hamdolsun, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın destekleri, vatandaşlarımızın da birlik ve beraberliğiyle birçok hizmetin altına imza attık. Sadece Sarayköy'de değil tüm ilçelerimizde ihtiyaç duyulan ve talep edilen işleri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Tesisi en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Zolan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bir ve beraber çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bundan kazanan Denizli olacak, kazanan Sarayköy olacak" dedi. - DENİZLİ