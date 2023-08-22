Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonunda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baba ocağı Tavas ilçesini ziyaret ederek yaz sezonunda 500 km hedefiyle başlattıkları asfaltlama çalışmalarını inceledi. Denizli'yi daha ileri ve güzele götürmek için tüm ilçelerde hep beraber gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Bu şehir hepimizin" dedi.

Denizli'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli, güvenli ve konforlu seyahatini sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni sezonda planladığı 500 kilometreyi kapsayan asfalt çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bu çerçevede Tavas ilçesindeki Pınarlar-Medet ile Nikfer-Ovacık mahallelerini birbirine bağlayan yolları asfaltladı. Bu çerçevede baba ocağı Tavas ilçesini ziyaret eden Başkan Osman Zolan, Pınarlar, Medet ve Ovacık mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu, ilçe merkezinde sanayi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Osman Zolan'a Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, mahalle muhtarları ve beraberindekiler eşlik etti. Ziyarette, tütün tarlasında çalışan çiftçilerle sohbet eden Başkan Zolan, Pınarlar-Medet arasında yer alan ova yolunda süren asfalt çalışmalarını inceledi. Acıpayam bölgesinden bölgeye daha kısa sürede ulaşmak isteyenler için alternatif niteliğindeki 5 kilometre uzunluğundaki yol, 8 metre standart genişliğe ulaştırılırken, Başkan Osman Zolan daha sonra Nikfer-Ovacık Mahallesi arasındaki yolda yapılan asfaltı inceledi.

"Devasa işler yaptık"

Başkan Zolan, ihtiyaç olan her ilçe ve mahallede asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Hemşehrilerinin daha konforlu ve güvenli seyahati için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan asfalt çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Bugün geriye dönüp baktığımızda gerçekten devasa işler yaptık. Yapılamaz denilen, hayal gibi gözüken işleri çok şükür birlikte tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Yıllanmış, kronikleşmiş sorunları çözerek ilerliyoruz" diye konuştu. Tavas Belediyesi ve mahalle muhtarları ile birlikte el ele, gönül gönüle çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, "Tüm ilçelerimizde hep beraber el birliğiyle gayret ediyoruz. Allah'ım güç kuvvet versin" dedi. Millete hizmet etme yolunda kent genelindeki 616 muhtar ile birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Başkan Zolan, "Bizler sadece millete hizmet etmek için birlikte yürüyen hizmet ve yol arkadaşlarıyız. Allah yolumuzu açık etsin. Derdimiz, hep birlikte şehrimizi daha ileriye ve daha güzele götürmek. Bu şehir hepimizin. İnşallah birlikte hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ