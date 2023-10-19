Denizli'de Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Denizli'de başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı gerçekleşti.

Türkiye'nin yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının verimli şekilde nasıl kullanılacağı, enerji kaynaklarının ülke ekonomisine katkıları ve bu kaynakların nasıl daha etkin kullanımı gerçekleşir gibi konuların konuşulduğu Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Denizlİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında geçti. Toplantıya Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, diğer ilçe belediye başkanları ve yardımcıları katıldı. Toplantı sonunda sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı'na bizleri davet eden; Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Osman Zolan'a verdiği bilgiler ve misafirperverliği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ