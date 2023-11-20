Başkan Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ı ağırladı

Denizli'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan ilk olarak Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Denizli Sancağı, Yatağan Palası, Yeşilyuva ayakkabısı, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve kente özgü değerleri tanıttı.

"Denizli horozu hatırası"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımları Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a anlatan Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ise Başkan Zolan'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan cam horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ